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Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Вступивший в американскую предвыборную гонку 77-летний миллиардер Майкл Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение по климату.

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«В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение», — написал он в понедельник, 9 декабря, в Тwitter.

Блумберг также заявил о том, что намерен посетить стартовавшую 2 декабря в Мадриде 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Вопрос глобального потепления — один из самых спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Документ был подписан в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.

9 ноября экс-мэр Нью-Йорка Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента Соединенных Штатов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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