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Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»

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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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Вестминстерский магистратский суд Лондона ответил на запрос Генпрокуратуры об экстрадиции предпринимателя Дмитрия Смычковского. Об этом 9 декабря сообщает РБК со ссылкой на адвоката бизнесмена Ирину Лиманскую.

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По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию. При этом задержали его в Лондоне на основании выданного российской стороной судебного распоряжения.

Отмечается также, что в ходе слушаний стало известно, что мужчину подозревают в передаче взятки бывшему руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко в виде автомобиля. Взятка полагалась за информацию, которой располагало ведомство.

В марте 2018 года Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к девяти годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. В обвинительном заключении его назвали лидером российского криминального мира. Калашова и его подельников признали виновными в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements, а также 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова.

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