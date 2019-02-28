Шакро Молодого перевели в колонию на Кубани

Криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, перевели в исправительную колонию № 2 в Краснодарском крае. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Анзора Ахиджака.

«Я собираюсь туда поехать... С ним тоже постараюсь пообщаться», — сказал он.

По словам Ахиджака, там «толковый начальник колонии» и есть производство, где работают 450 человек, передает «Газета.Ру».

По данным сайта УФСИН по Краснодарскому краю, исправительная колония строгого режима № 2 является крупнейшей в Краснодарском крае. Осужденных там порядка 2 тыс. человек.

В марте 2018 года Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к девяти годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. В обвинительном заключении его назвали лидером российского криминального мира. Калашова и его подельников признали виновными в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements, а также 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова.