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В сети появилось видео приветствия арестантами Шакро Молодого

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Фото: РИА НОВОСТИ/Валерий Мельников
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В социальной сети появилось видео приветствия арестантами Пресненской пересыльной тюрьмы вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. На записи видно, как мужчина из камеры начинает перекличку, а потом призывает поприветствовать старшего брата. После этого они желают ему «крепкого здоровья, терпения, воровского фарта и всего самого светлого». Ролик был опубликован в Telegram-канале «112».

29 марта Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима. Его признали виновными в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements, из-за чего произошла перестрелка на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

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