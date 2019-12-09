Онлайн-кинотеатр ViP Play назвал пять романтических комедий для зимнего уикенда

В преддверие новогодних праздников так хочется снова ощутить настоящее праздничное настроение! Мы выбрали пять романтических комедий, которые сделают зимний уикенд волшебным, вернут веру в любовь и зарядят положительными эмоциями. Чтобы эффект был долгосрочным, устраивайтесь поудобнее, наливайте любимый напиток и наслаждайтесь просмотром всех фильмов из подборки онлайн-кинотеатра ViP Play.

Реальная любовь

Эта романтическая комедия по праву считается классикой жанра и идеально впишется в зимние выходные. События в фильме разворачиваются за пять недель до Рождества, а зрители становятся свидетелями сразу девяти удивительных историй, объединенных между собой. Джулиетт (Кира Найтли) и Питер (Чиветель Эджиофор) женятся, а их лучший друг Марк (Эндрю Линкольн) организует свадьбу, скрывая собственные чувства к невесте. Старый рокер Билли Мэк (Билл Найи) возвращается на сцену с ремейком песни, которую ненавидит. Писатель Джейми (Колин Фёрт) отправляется во Францию, чтобы найти вдохновение для нового детектива, и случайно находит девушку мечты. Примерный семьянин Гарри (Алан Рикман), впервые задумывается об измене, пока его жена Карен (Эмма Томпсон) занята подготовкой к семейному Рождеству. Пока одна парочка работает дублерами в откровенных сценах на съёмках фильма, другая за два года не может пойти на сближение. Параллельно мы узнаём историю любви премьер-министра Великобритании Дэвида (Хью Грант) к своей секретарше, наблюдаем за Дэниелом (Лиам Нисон), который переживает потерю жены и пытается наладить отношения с пасынком. Все эти истории сплетаются в трогательный и веселый фильм, в котором нет главных героев, но есть счастливый финал!

Бойфренд из будущего

Еще одна светлая новогодняя история от создателя «Реальной любви» и «Дневника Бриджит Джонс» Ричарда Кёртиса. По сюжету, молодой и обаятельный адвокат Тим (Донал Глисон) обнаруживает, что умеет перемещаться во времени. Эту способность он пытается использовать во всем – в том числе в поисках идеальной любви. Однажды он знакомится с Мэри (Рэйчел Макадамс), но не может с первого раза произвести идеального впечатления. В итоге «первое свидание», как и другие события, повторяются много-много раз. Фантастический фильм не только веселит и заставляет переживать за главных героев, но и поднимает многие философские вопросы – непринужденно и позитивно. Отличная теплая комедия для зимнего вечера!

Я худею

Нашумевшая российская комедия с молодыми звездами - Александрой Бортич, Евгением Куликом и Ириной Горбачевой в главных ролях. Героиня Бортич Анна пытается похудеть, после того как ее бросил красавец-спортсмен Женя (Роман Курцын). Девушка перебирается жить к друзьям (Ирина Горбачева и Александр Пташенчук) и от отчаяния идет на анонимную встречу худеющих. Именно там Аня встречает добродушного и вечно худеющего толстяка Колю, который становится ее соратником по похудению и постепенно влюбляется в героиню. Комедия наполнена добрым юмором, узнаваемыми курьезными ситуациями и простой моралью: важно полюбить себя, чтобы быть счастливой. Для исполнения главной роли в комедии Саша Бортич поправилась на 20 килограммов, полностью избавиться от которых смогла только за пределами проекта. Как признаются авторы, работа над сценарием продолжалась два года, потому что сценаристы собирали истории и мнения реальных женщин, которых волнует тема похудения. В итоге получился вдохновляющий и смешной фильм, который дарит радость в любое время года!

Любовь с первого взгляда

Молодая девушка Мэган (Анали Типтон) не готова к серьезным отношениям, но страдает в одиночестве. По совету друзей она знакомится с парнем в интернете (Майлз Теллер) и едет в гости, рассчитывая провести с ним только одну ночь. Но в планы главной героини вмешивается погода: наутро девушка обнаруживает, что не может выйти из дома из-за аномального снегопада. Похоже, с новым другом придется познакомиться поближе. Как и полагается в романтических комедиях, парочку ждут сюрпризы и неловкие ситуации в замкнутом пространстве. Зато к моменту освобождения из плена Мэган осознает, что по-настоящему влюблена. Легкая и ни к чему не обязывающая мелодрама способна скрасить вечер выходного дня, независимо от того, смотрите вы фильм в одиночку или с любимым человеком.

Статус: свободен

Еще одна российская романтическая комедия в этой подборке, которая может похвастаться звездным составом. Главные роли исполняют первые красавцы отечественного кино - Данила Козловский и Елизавета Боярская. По сюжету, идеальная пара Никиты и Афины распадается. Героиня бросает своего друга и уходит к перспективному и взрослому мужчине, а страдающий стендапер Никита обещает вернуть возлюбленную за одну неделю и бросается во все тяжкие. В ход идут ухищрения и манипуляции, классические методы завоевать сердце дамы и самые отчаянные. Никита поет серенады, выступает по телевизору, клевещет на соперника и даже готовится к дуэли... Эта динамичная и яркая история закончится хорошо, но совсем не так, как предполагал главный герой. Интересно, что в Литве по российскому фильму был снят успешный ремейк «Как вернуть ее за 7 дней», а это не самая распространенная ситуация в отечественном кинематографе.

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