СК представил статистику по обвинениям в коррупции

Следственный комитет России представил статистику коррупционных преступлений. Данные были опубликованы на официальном сайте ведомства в понедельник, 9 декабря.

Из почти 6,5 тыс. уголовных дел о коррупции за 2019 год обвиняемыми проходили 752 сотрудника МВД, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 84 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Кроме этого, к уголовным делам о коррупции за 2019 год привлекались 27 сотрудников СК РФ.

Согласно открытым данным на 2018-2019 год, штатная численность сотрудников МВД — около 830 тыс. человек, ФСИН — около 300 тыс. человек, ФССП — около 74 тыс. человек, СК — около 23 тыс. человек. Таким образом, в процентном соотношении, лидером по обвинениям в коррупционных преступлениях среди ведомств стали СК и ФСCП.

Также были вынесены приговоры о коррупционных преступлениях таким высокопоставленным лицам, как бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов.

В 2019 году при взаимодействии ФСБ, МВД, прокуратуры и других госорганов возмещен ущерб от коррупционных преступлений на 2,47 млрд рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на 12,9 млрд рублей.

8 декабря глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что большая часть преступлений коррупционной направленности связана с дачей и получением взяток, что составило порядка 30% от общего массива.