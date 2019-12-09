В WADA оценили возможность использования российской символики фанатами

Глава независимого комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) Джонатан Тейлор рассказал о возможном запрете российским болельщикам использовать символику РФ, пишет «РИА Новости» в понедельник, 9 декабря.

Кроме того, запрет может коснуться и исполнения спортсменами российского гимна.

«Решение о запрете исполнения гимна российскими спортсменами будет принято дополнительно», — заявил Тейлор.

Отмечается, что российский флаг нельзя будет поднимать ни на одном крупном мероприятии в течение четырех лет.

Ранее в понедельник исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя решение WADA, заявил, что это «продолжение антироссийской истерии» в хронической форме.

В то же время официальный представитель WADA Джеймс Фицджеральд уточнил, что решение агентства не затронет региональные турниры, включая чемпионат Европы по футболу 2020 года.