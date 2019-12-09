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Суд вынес приговор бывшему руководству Samsung за подделку отчетов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Суд в Южной Корее вынес приговоры о заключении в тюрьму сроком до двух лет трем руководителям Samsung Electronics Co за уничтожение улик в рамках уголовного дела о мошенничестве при оформлении бухгалтерских отчетов производителя лекарств Samsung BioLogics Co. Об этом сообщило агентство Yonhap в понедельник, 9 декабря.

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По версии следствия, руководство компании отдавало поручения сотрудникам подделывать внутренние документы компании и лично принимало в этом участие с мая 2018 года. В 2015 году Samsung BioLogics при помощи махинаций завысила оценку собственной стоимости на 4,5 трлн корейских вон ($3,78 млрд).

После этих манипуляций компания, входящая в совместное с американским производителем Biogen Inc. предприятие Samsung Bioepis, начала приносить прибыль.

«Большинство людей (Южной Кореи. — Ред.) хотят, чтобы Samsung, которая стала глобальной компанией, стала лучшей компанией в мире и внесла вклад в национальную экономику. Однако этот рост будет поощряться, только если он будет осуществляться в соответствии с законом», — приводит агентство заключение суда.

В феврале прошлого года апелляционный суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна. Его признали виновным в причастности к даче взятки в размере $6,38 млн. Предположительно, деньги получила подруга экс-президента страны Пак Кын Хе для обучения ее дочери верховой езде.

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