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Крупнейшую частную коллекцию виски продадут на аукционе в 2020 году

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Фото: whiskyauctioneer.com
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Самую крупную в мире частную коллекцию виски, собранную американским бизнесменом Ричардом Гудингом, пустят с молотка с 2020 году. Торги состоятся в феврале и апреле, сообщила пресс-служба британского аукционного дома Whisky Auctioneer.

Коллекцию выставили на продажу наследники бизнесмена, скончавшегося в 2014 году. Она состоит из более чем 3,9 тыс. бутылок виски, там есть и уникальные экземпляры, стоимость которых превышает £1 млн (€1,1 млн). Например, в нее входит виски 60-летней выдержки The Macallan 1926 года. Аналогичная бутылка была продана в 2018 году был продан на Sotheby’s за $1,5 млн.

В октябре 2019 года боец ММА Конор Макгрегор рассказал на пресс-конференции, что подарил одну из первых бутылок виски собственного производства президенту России Владимиру Путину, с которым встречался во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Возможность спросить, понравился ли главе государства напиток, ему пока не представилась, сообщил спортсмен.

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