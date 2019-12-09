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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске

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Автобус столкнулся с самосвалом на остановке в Мурманске. Четыре человека доставлены в больницу.

Авария произошла у Семеновского озера. По данным ГИБДД, водитель автобуса не учел дорожные условия, вызванные погодой. В результате транспортное средство столкнулось с самосвалом, который вывозил снег с проезжей части. Об этом сообщает ИА «Би-порт». После столкновения автобус врезался в рекламный щит.

В аварии пострадали четыре человека. Известно, что одна из пассажирок ударилась головой. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге автомобиль «Газель» врезался в автобус, который остановился перед светофором. Травмы получили пять пассажиров. Водитель «Газели» скрылся с места происшествия.

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