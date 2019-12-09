Новый миллионник: имеет ли перспективы в России китайский Land Cruiser

В понедельник 9 декабря в России официально стартуют продажи GAC, сообщили «Известиям» в пресс-службе китайской компании. Пока что единственная машина в линейке GAC — кроссовер GS8. Как установили «Известия», розничная цена за GS8 в начальной комплектации стартует от 1,6 млн рублей, максимальная составляет 1,9 млн рублей. В середине января прибудут первые партии машин из Китая, но в ближайшем будущем возможна локальная сборка. По уровню оснащения паркетник составит прямую конкуренцию другому китайскому новичку рынка — Haval F7. В России уже пробовали силы молодые азиатские бренды с дорогими автомобилями, и это закончилось неудачей. Есть ли шансы у GAC, выясняли «Известия».

Дорого богато

Концерн GAС из Гуанчжоу входит в десятку ведущих автопроизводителей Китая. На родине эта компания более известна под локальным брендом Trumpchi, в России развивать продажи они намерены под маркой GAС. Впервые официально о себе китайская компания заявила в прошлом году на Московском международном автосалоне ММАС-2018. Впрочем, планы на российский рынок, вероятно, были и раньше: российская «дочка» ООО «ГАК Мотор Рус» была зарегистрирована в 2015 году. По данным базы «Коммерсант Картотека», 95% «дочки» с уставным капиталом 26 млн рублей принадлежит холдингу GAG и 5% — гонконгской China Lounge Investment.

F6 GAC GS8 Фото: GAC

У единственной машины GAС в России, кроссовера GS8, пока на выбор только две комплектации: переднеприводная версия за 1,6 млн рублей и полноприводная за 1,9 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили несколько дилеров марки. Российские ценники GS8 довольно близки к китайским — 170–260 тыс. юаней (1,6–2,3 млн рублей). В стандартное оснащение GS8 входит раздельный климат-контроль, центральный замок, иммобилайзер, дистанционное управление замком, бесключевые пуск двигателя и доступ в салон, круиз-контроль, передний и задний парктронники, мультимедиа, камера заднего вида, контроль давления в шинах, система курсовой стабилизации, автоматический ручной тормоз, система помощи при спуске с горы, противотуманные фары, датчик света, две фронтальных подушки безопасности, сиденья из экокожи.

А2 Фото: GAC

В максимальной версии GS8 дополнительно появятся раздельный «климат» для задних пассажиров, электропривод двери багажника и система дистанционного открытия, контроль скрытых зон, светодиодный ближний и дальний свет, навигация, передние и задние боковые подушки-занавески, подушка для коленей, электрорегулировка кресел водителя (8 направлений) и переднего пассажира (6 направлений), вентиляция передних сидений, отделка салона кожей, подогрев руля и зеркал, тонировка задних стекол, адаптивный круиз-контроль, система превентивного торможения, декоративная подсветка салона.

А1 Фото: GAC

Во всех случаях конфигурация силового агрегата неизменна: двухлитровый 201-сильный турбомотор и 6-диапазонный автомат. Сейчас дилеры GAC предлагают пройти тест-драйв автомобиля и при желании сделать предзаказ. Ожидается, что готовые машины поступят в автосалоны в середине января. Представители компании, как и их дилеры, в разговоре любят сравнивать свой автомобиль с Toyota Land Cruiser 200. Хотя за счет наличия рамы и неразрезного заднего моста Land Cruiser кардинально отличается от кроссовера GAC.

Во внешней пресс-службе «ГАК Мотор Рус» рассказали «Известиям» о старте продаж GS8 9 декабря, информацию о ценах и комплектациях не предоставили.

Будет еще

В Китае модельная линейка Trumpchi довольно обширна, на местном рынке под этим брендом продаются седаны, минивэны и кроссоверы. К примеру, в линейке есть недорогой седан В-класса GA3S, на китайском рынке его базовая цена стартует от 80 тыс. юаней (около 724 тыс. рублей). Правда, второй новинкой GAC в России, как компания обещала ранее, будет бизнесвэн GM8.

А3 GA3S Фото: GAC

Этот минивэн в Китае продается по цене от 170 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Несмотря на семейный формат кузова, машина в первую очередь ориентирована на корпоративные парки. Для автомобиля предлагается такая редкая опция, как кресло-оттоманка (позволяет принять полулежачее положение). В основе минивэна лежит старая платформа компании Fiat. Тем не менее оснащение GM8 довольно современное: кожаные кресла, трехзонный климат-контроль, электроприводы открытия боковых дверей, мультимедиа с 9-дюймовым экраном, отдельные экраны для задних пассажиров, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, светодиоды в фарах, камеры по кругу и пр.

F4 GM8 Фото: GAC

Производство в России

В начале этого года на автосалоне в Санкт-Петербурге представитель GAС заявил о возможном производстве автомобилей в России. В СМИ появились сообщения о вероятной покупке компанией GAС заводов Ford или GM в Санкт-Петербурге. Однако позже представители американских концернов опровергли эти заявления. Тем не менее в планах GAС продавать в России ежегодно 50 тыс. автомобилей. Какой объем продаж будет достаточен для начала местной сборки, не сообщалось.

Россия уже видела китайские компании с претензиями на премиум-сегмент рынка, однако удачей для них это не закончилось, напоминает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«В 2012 году на российский рынок вышла компания Luxgen. Хоть это и не китайцы, а тайваньцы, неизвестный молодой бренд, впервые появившийся на рынке, не вызывал особого доверия у россиян. Мало того что их никто не знал, так они еще и цену за свои автомобили поставили на уровне компаний с мировым именем — Toyota и Volkswagen. Машина у GAC может быть и неплохой, но человек еще платит за имя, а их бренд в России пока никому ни о чем не говорит, зато цена уже высокая», — заметил Ифанов.

А5 Haval F7 Фото: Haval

Эксперт подчеркнул, что сейчас в том же ценовом сегменте продается китайский кроссовер Haval F7 и F7x, в ноябре было реализовано 714 автомобилей, при такой динамике Haval сможет продавать в год не более 10 тыс. кроссоверов F7.