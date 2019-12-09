В Петербурге мошенник похитил у пенсионера 2,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге полицейские Красногвардейского района разыскивают мошенника, который похитил у пенсионерки крупную денежную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В воскресенье, 8 ноября, в правоохранительные органы обратился мужчина 1938 года рождения. Он рассказал, что у него обманным путем забрали 22 тыс. рублей и $36 тыс., пишет телеканал «78».

Было установлено, что в этот же день неизвестный мужчина под предлогом помощи в снятии денежных средств за вознаграждение пришел в квартиру к пенсионеру, где и получил деньги. При пересчете он заменил их на билеты «банка приколов». Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступника.

4 декабря сообщалось, что житель Санкт-Петербурга установил в Выборгском лесу фальшивые пограничные столбы и попытался провести через «российско-финскую границу» четырех мигрантов из стран Южной Азии.