Жительница Коми перевела мошенникам 563 тыс. рублей из-за БАДов

В Воркуте полиция начала проверку по обращению местной жительницы, которая перевела мошенникам 563 тыс. рублей. Женщине пообещали компенсацию за приобретенные ранее биологически активные добавки.

По данным правоохранительных органов, пенсионерка некоторое время принимала БАДы. Недавно ей позвонил мужчина, который представился представителем банка. Он сообщил, что препараты, которые покупала женщина, оказались некачественными и теперь ей положена компенсация. Для ее получения жительнице Воркуты предложили оплатить открытие счета, оформление страховки и транспортные расходы, сообщает ИА «Комиинформ». В течение трех недель пострадавшая перевела мошенникам 563 тыс. рублей. Не получив компенсацию, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции уточнили, что похожий инцидент произошел в Усинске. Местной жительнице пообещали компенсацию за некачественные БАДы, в результате мошенники выманили у пострадавшей около 25 тыс. рублей.