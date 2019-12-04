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«Биржевые» мошенники обманули пенсионерку из Ижевска

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Неизвестные предложили пенсионерке заработать на бирже и похитил почти 230 тыс. рублей.

По данным МВД, злоумышленник сообщил, что пенсионерке необходимо установить специальную программу. Благодаря ней неизвестный получил доступ к мобильному банку женщины и ее личным данным. Затем пострадавшей позвонила женщина и уточнила, что будет оказывать содействие в торгах на первом этапе. Тем временем с карты пенсионерки сняли около 100 тыс. рублей. Позже на потерпевшую оформили кредит, однако мошенники не смогли получить деньги, так как банк счел операцию подозрительной и заблокировал счет. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Пострадавшая открыла новый счет, перечислила на него все деньги и сообщила злоумышленникам данные новой карты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают, что данные карты, особенно цифры на обороте, нельзя сообщать иным лицам.

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