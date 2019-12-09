Эксперты назвали самые «трезвые» регионы России

Федеральный проект «Трезвая Россия» назвал самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России на основе ежегодного экспертно-аналитического исследования антиалкогольной работы каждого из 8 субъектов Российской Федерации. Специалисты сравнивают масштабы негативных последствий от злоупотребления и незаконного оборота алкогольной продукции. Презентация доклада состоялась в понедельник, 9 декабря, в пресс-центре МИЦ «Известия».

По данным рейтинга, в пятерку самых «трезвых» регионов России входят Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В топ-5 наиболее «пьющих» субъектов оказались Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Приморский край.

Динамика «трезвости» регионов за последние пять лет свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга. Как следствие, всерьез заботится о здоровье населения и существенно корректирует региональное антиалкогольное законодательство.

Вместе с тем остаются основные проблемы, характерные как для федеральной, так и региональной государственной антиалкогольной политики: молодежный алкоголизм, рост преступности, высокая доля контрафакта, невнятная политика Росалкогольрегулирования, безответственная инициативность отдельных чиновников по ослаблению антиалкогольного законодательства, недостаточный уровень вовлечения населения в занятие спортом, ЗОЖ и низкая доступность объектов спорта, низкоэффективные реабилитационные программы.

Отмечается, что «Рейтинг трезвости регионов – 2019» подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях. В свете поручений президента России Владимира Владимировича Путина, «Рейтинг трезвости регионов» является общественным механизмом прямого контроля исполнения майского указа, эффективным инструментом независимого мониторинга достижения субъектами Российской Федерации целей и задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Стратегической задачей данного исследования является способствование повышению эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, по интенсификации антиалкогольной работы в каждом регионе в целях защиты здоровья граждан Российской Федерации, а также стимулирование регионов в борьбе с контрафактом, составляющим, по экспертной оценке, 70% от всей алкогольной продукции. При этом водка, как второй по популярности в России вид алкогольной продукции после пива, является самым подделываемым. Данное утверждение экспертов федерального проекта «Трезвая Россия» основано в том числе на результатах общественных рейдов, проводимых ими на протяжении 7 лет с 2012 года.