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Росалкогольрегулирование назвало количество изъятых из оборота бутылок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) выявила с 1 января 2018 года по настоящее время 252 нелегальных производства и изъяла из незаконного оборота 4,5 млн бутылок алкогольной продукции. Об этом рассказала замруководителя ведомства Елена Афанасенко в пятницу, 13 сентября, выступая на сессии Московского финансового форума.

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По ее словам, этилового спирта и спиртосодержащей продукции изъято 3,5 т. Власти заблокировали 5864 сайта по продаже алкоголя, а также специалисты ведомства выявили 6151 единицу оборудования, 379 из них — линии розлива.

«Вы можете себе представить масштаб бедствия», — цитирует Афанасенко ТАСС.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2018 году треть от всего потребляемого россиянами алкоголя составила незарегистрированная продукция, это — 3,2 л на душу населения.

В июне в Краснодарском крае была ликвидирована торговля контрафактным алкоголем. Подозреваемые намеревались продать более 47 т спиртного на побережье Черного моря.

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