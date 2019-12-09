Пять человек эвакуировали из шахты под Челябинском из-за замыкания

Пятерых шахтеров эвакуировали из шахты «Центральная» города Пласта в Челябинской области из-за короткого замыкания. Об этом рассказали «РИА Новости» в понедельник в пресс-центре ГУ МЧС России по региону 9 декабря.

«В момент происшествия в шахте находились пять шахтеров, из них трое эвакуировались самостоятельно, а двоих эвакуировали прибывшие горноспасатели», — сказала собеседница агентства, добавив, что погибших и пострадавших нет.

Замыкание случилось без последующего горения. В пресс-службе не смогли пояснить, когда именно произошел инцидент. Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что замыкание произошло на горизонте 450 в штреке 40.

Инцидент не повлиял на работу шахты.

24 ноября во время буровых работ на глубине около 200 м произошел пожар в шахте «Яреганефть» в Республике Коми. На момент возгорания под землей находились 45 горняков, 33 из них эвакуировались самостоятельно. Девять шахтеров остались помогать горноспасателям тушить огонь.

На следующий день в шахте начались хлопки газовоздушной смеси. 26 ноября температуру удалось снизить, но выработки пришлось затопить.

На заседании правительства республики глава региона Сергей Гапликов сообщил, что судьба двух пропавших работников шахты неизвестна. Ранее одного из троих спасенных горняков доставили в больницу.