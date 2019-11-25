Один из спасенных после пожара на шахте в Коми горняков госпитализирован

Один из трех спасенных горняков на шахте предприятия «Яреганефть» в Республике Коми доставлен в больницу. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

«Достали одного из троих пропавших в шахте горняков», — рассказала ТАСС сотрудник пресс-службы ведомства Ольга Лоншакова. Состояние пострадавшего удовлетворительное, уточнила она. По предварительному диагнозу, шахтер отравился угарным газом. Ожогов у горняка нет.

К настоящему времени сотрудники МЧС локализовали пожар площадью 2 тыс. м, возникший на шахте «Яреганефть». Еще двух пропавших рабочих ищут.

В ликвидации пожара участвуют около 100 человек и 11 единиц техники.

Накануне вечером в шахте на глубине около 200 м произошло задымление во время буровых работ. Под землей находились 45 горняков, 33 сами поднялись на поверхность. Девять шахтеров остались помогать горноспасателям.