Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Сотрудники МЧС локализовали пожар площадью 2 тыс. м, возникший на шахте «Яреганефть» в Республике Коми.

Как сообщили в региональном главке МЧС в понедельник, 25 ноября, в результате ЧП пропали два горняка.

Пожар возник в 3:45мск в горной выработке. «Один работник был спасен горноспасателями», — приводит сообщение спасателей «Интерфакс». Судьба двух человек остается неизвестной.

Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ. Под землей находились 45 горняков, 33 сами поднялись на поверхность, пишет ТАСС. Девять шахтеров остались помогать горноспасателям, удалось спасти одного человека. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

К ликвидации пожара привлечено 97 человек и 11 единиц техники.

1 ноября пожар произошел в золоторудной шахте в Магаданской области. На руднике «Айча» горела доставочно-погрузочная машина. Пострадавших не было.