В горящей шахте в Коми происходят хлопки газовоздушной смеси

Хлопки газовоздушной смеси зафиксированы на аварийном участке шахты предприятия «Яреганефть» в Республике Коми. Об этом 25 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Хлопки услышали горноспасатели, после чего их вывели на безопасное расстояние. Проводится отбор проб воздуха и оценка концентрации метана.

Информацию подтвердил глава оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации и тушения пожара полковник внутренней службы Андрей Голуб. По его словам, в ликвидации аварии задействованы пять отделений Ярегского военизированного горноспасательного взвода и командный состав, еще три отделения в составе 21 человека направлены из Воркуты. Проложена дистанционная линия, газовая атмосфера контролируется.

Вечером 24 ноября во время буровых работ в шахте на глубине около 200 м произошло задымление. В этот момент под землей находились 45 горняков, 33 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность. Девять шахтеров остались помогать горноспасателям тушить пожар.

Возгорание было локализовано на площадь 2 тыс. м. Позднее стало известно о пропаже двух горняков, их ищут. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).