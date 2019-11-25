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В горящей шахте в Коми происходят хлопки газовоздушной смеси

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Фото: МЧС РФ/11.mchs.gov.ru
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Хлопки газовоздушной смеси зафиксированы на аварийном участке шахты предприятия «Яреганефть» в Республике Коми. Об этом 25 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Хлопки услышали горноспасатели, после чего их вывели на безопасное расстояние. Проводится отбор проб воздуха и оценка концентрации метана.

Информацию подтвердил глава оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации и тушения пожара полковник внутренней службы Андрей Голуб. По его словам, в ликвидации аварии задействованы пять отделений Ярегского военизированного горноспасательного взвода и командный состав, еще три отделения в составе 21 человека направлены из Воркуты. Проложена дистанционная линия, газовая атмосфера контролируется.

Вечером 24 ноября во время буровых работ в шахте на глубине около 200 м произошло задымление. В этот момент под землей находились 45 горняков, 33 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность. Девять шахтеров остались помогать горноспасателям тушить пожар.

Возгорание было локализовано на площадь 2 тыс. м. Позднее стало известно о пропаже двух горняков, их ищут. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

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