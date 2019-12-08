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Российский скелетонист взял бронзу на Кубке мира

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Россиянин Александр Третьяков занял третье место на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде в США. Об этом 8 декабря сообщает «Спорт — экспресс».

Третьяков показал результат в 1 минуту 46,71 секунды. Первенство досталось немцу Акселю Юнгку, которые преодолел дистанцию за 1 минуту 46,32 секунды, а серебро взял Мартин Дукурс из Латвии (1 минута 46,44 секунды).

Другие российские скелетонисты, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев, заняли восьмое и девятое места с результатами 1 минута 47,01 секунды и 1 минута 47,05 секунды соответственно.

В июле стало известно место проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2023 года.

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