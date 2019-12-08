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Лыжники из России завоевали первое и второе место на этапе Кубка мира

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Фото: REUTERS/Mathias Bergeld/BILDBYRÅN
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Российские команды взяли золото и серебро в лыжной эстафете 4х7,5 км среди мужчин на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в Норвегии. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».

Первый приз достался команде Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Сергея Устюгова и Ильи Порошкина. Серебро взяли Андрей Ларьков, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

Третье место досталось норвежской команде, которую представили Финн-Хоген Крог, Ханс Кристер Холунн, Шур Рете и Пол Голберг.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась «РИА Новости», что спортсмены выложились «на все 100%» и предала «огромное спасибо» всей команде.

16 ноября российские фигуристы заняли весь пьедестал на московском Гран-при.

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