Лыжники из России завоевали первое и второе место на этапе Кубка мира
Российские команды взяли золото и серебро в лыжной эстафете 4х7,5 км среди мужчин на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в Норвегии. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».
Первый приз достался команде Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Сергея Устюгова и Ильи Порошкина. Серебро взяли Андрей Ларьков, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.
Третье место досталось норвежской команде, которую представили Финн-Хоген Крог, Ханс Кристер Холунн, Шур Рете и Пол Голберг.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась «РИА Новости», что спортсмены выложились «на все 100%» и предала «огромное спасибо» всей команде.
16 ноября российские фигуристы заняли весь пьедестал на московском Гран-при.