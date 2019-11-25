Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции

Драматичное падение произошло в финале классического женского спринта в шведском Йелливаре, где состоялось открытие зимнего сезона, передает телеканал «360».

Пять лидировавших шведок — Линн Сванн, Юнна Сундлинг, Элина Ренлунд, Эмма Рибом и Моа Лундгрен — не удержались на ногах в повороте на спуске и упали.

В результате победу одержала Надин Фандрих из Швейцарии, которая шла к тому моменту последней. Всего в заезде принимало участие шесть человек.

В феврале этап гоночной серии NASCAR во Флориде закончился массовой аварией. Более 20 машин столкнулись на огромной скорости во время гонки Daytona 500.