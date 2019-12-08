В Татарстане спасли провалившегося под лед лося

В Татарстане спасли лося, провалившегося под лед реки Камы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря, у села Котловка. Лось провалился под лед на середине реки. К животному направили на помощь спасателей на судне на воздушной подушке.

Спасатели добрались до лося, однако не смогли его вытащить при помощи буксира. К ним на помощь пришел мужчина, который на вездеходе дотянул лося до берега.

Ранее в этот же день стало известно о том, что сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся льдины в Ивановской области шесть рыбаков и ребенка.