Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии

Украинский режиссер Олег Сенцов возмутился тем, что ему не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине. Об этом он написал в Facebook 8 декабря.

По мнению режиссера, поводом для произошедшего могли стать две причины: его неидеальный английский и политические темы, без которых он бы обойтись не смог.

Сенцову также не понравилось, что вечеринка после церемонии награждения проходила в ресторане под названием «Москва», идти туда он отказался.

«Конечно я туда не пошел — мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов», — написал режиссер на своей странице.

Вместе с этим Сенцов добавил, что для него было честью сидеть в одном ряду с режиссерами Вернером Херцогом, Педро Альмодоваром, Вимом Вендерсом, актрисой Жюльет Бинош и другими участниками мероприятия.

В 2015 году Россия обвинила Сенцова в подготовке терактов в Крыму, он был приговорен к 20 годам колонии. Согласно приговору суда, режиссер создал террористическое сообщество на территории полуострова, участники которого весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Сенцова освободили 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».