Прямой эфир

Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский режиссер Олег Сенцов возмутился тем, что ему не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине. Об этом он написал в Facebook 8 декабря.

«Сенцов мог стать не просто «овощем», а даже «растением»
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко — о том, как удалось убедить заключенного украинского режиссера прекратить голодовку

По мнению режиссера, поводом для произошедшего могли стать две причины: его неидеальный английский и политические темы, без которых он бы обойтись не смог.

Сенцову также не понравилось, что вечеринка после церемонии награждения проходила в ресторане под названием «Москва», идти туда он отказался.

«Конечно я туда не пошел — мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов», — написал режиссер на своей странице.

Вместе с этим Сенцов добавил, что для него было честью сидеть в одном ряду с режиссерами Вернером Херцогом, Педро Альмодоваром, Вимом Вендерсом, актрисой Жюльет Бинош и другими участниками мероприятия.

В 2015 году Россия обвинила Сенцова в подготовке терактов в Крыму, он был приговорен к 20 годам колонии. Согласно приговору суда, режиссер создал террористическое сообщество на территории полуострова, участники которого весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Сенцова освободили 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Режиссер Сенцов назвал «нормандский саммит» ловушкой для Зеленского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019