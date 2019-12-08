Польский суд вынес решение по делу об изъятии из семьи пяти российских детей

Польский суд оставил с родителями пятерых российских детей, которых у них хотели изъять в Дании. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат семьи Бабкен Ханзадян.

Как он объяснил, чеченская семья много лет жила и работала в Дании. Залина Адзиева и ее муж Артур Домбаев воспитывали пятерых детей. В конце 2017 года между супругами произошел конфликт. Мать подала на развод, а судьбой семьи заинтересовались датские социальные службы.

«В июле 2019 года датские власти, то есть административный орган по делам детей и молодежи, не лишая родителей родительских прав, решил, чтоб всех детей поместить в три отдельные приемные семьи», — сообщил адвокат. После этого родители детей решили выехать из Дании.

Мать хотела через Польшу вернуться в Чечню, но датские власти поместили данные детей в информационную систему шенгенской зоны как пропавших. Женщину задержали на польско-белорусский границе, а детей временно поместили в приемные семьи.

В суде адвокат оспорил это решение, потребовав воссоединения семьи. Решение о том, что дети останутся под опекой родителей, вынес районный суд в Бяла-Подляске, родительские права восстановлены полностью.

В ноябре россиянин Денис Лисов, вывезший своих дочерей из шведской приемной семьи, рассказал журналистам о том, какие чувства испытывает от возвращения на родину. Он рассказал, что не был в России восемь лет, а в ближайшие дни направится в Хабаровск.

10 июля сообщалось о намерении россиянина, разыскиваемого Швецией, остаться с семьей в Польше. В ходе судебного заседания в Варшаве судья вынес решение о невыдаче Лисова шведским властям, так как «угроза депортации и нового расставания с отцом ухудшает психическое состояние» старшей девочки.

Детей у Лисова забрали в 2017 году, после того как их мать попала в больницу с тяжелым психическим заболеванием. Власти Швеции сочли отца неспособным заботиться о детях. При этом мужчина не был лишен родительских прав. Девочек отдали мусульманской приемной семье ливанского происхождения, откуда их позднее Лисов забрал.