Косторная с рекордом выиграла финал Гран-при по фигурному катанию

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла финал Гран-при в итальянском Турине. Спортсменка установила новый мировой рекорд, набрав в сумме 247, 59 балла и тем самым побила достижение, которое установила Александра Трусова в Канаде.

Второе место заняла фигуристка Анна Щербакова, третье — Трусова. Алина Загитова стала шестой.

Ранее Косторная обновила свой собственный мировой рекорд в короткой программе.