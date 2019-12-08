Выставка Вячеслава Зайцева открылась в «Аптекарском огороде»

В оранжерейном комплексе Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» открылась выставка Вячеслава Зайцева. Прославленный модельер и художник выставил свои работы в жанре фотоживописи. 40 полотен — большей частью пейзажи и портреты.

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