Moschino посвятил коллекцию Пабло Пикассо. Джереми Скотт переместил всех в художественную галерею. На подиуме «ожили» известные полотна художника.

Перед зрителями предстал Арлекин в исполнении Беллы Хадид. Кайя Гербер вышла в образе девушки с гитарой. В коллекции — платье, обрамленное в раму. Среди аксессуаров — банки с красками и палитры художников.

Дизайнеры представили традиционные элементы испанской культуры. Закрыла показ Джиджи Хадид в свадебном платье.