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США пока не намерены значительно наращивать силы на Ближнем Востоке

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Фото: REUTERS/Bryan Woolston
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Пентагон не планирует в ближайшее время дополнительно отправлять значительные силы на Ближний Восток. Об этом во время выступления в Калифорнии заявил министр обороны США Марк Эспер.

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Эспер отметил, что сообщения ряда СМИ касательно планов Вашингтона по отправке сил в регион не соответствуют действительности. Кроме того, глава американского военного ведомства подчеркнул, что Пентагон проводит постоянные оценки ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах, чтобы оперативно решить, нужно ли там присутствие дополнительных сил, пишет ТАСС.

5 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски десятков кораблей и 14 тыс. военных в целях противодействия Ирану.

Ранее США заявили об ужесточении политики против Тегерана из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения». Вашингтон разорвал сделку и ввел новые санкции, в том числе запретив любой экспорт нефти из Ирана. При этом часть вооруженных сил стран — Корпус стражей исламской революции — был признан террористической организацией.

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