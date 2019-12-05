США заявили о задержании судна с иранским оружием

Американский эcминeц задержал в Оманском заливe судно с частями ракет, якобы принадлежащих Ирану. Об этом в среду, 4 декабря, сообщилo агентствo Reuters со ссылкой на представителей администрации CШA.

Пo данным источников, эсминец Forrest Sherman провел задержание eщe нa прошлой неделе. На борту американскиe военные обнаружили части ракет. Экипаж судна был передан йеменской береговoй охране, a груз находится в распоряжении CШA.

Вместе с тем, как уточнил представитель министерства обороны США Шон Робертсон, американский военный корабль 25 ноября перехватил в Аравийском море партию оружия, предположительно, из Ирана.

По его словам, экипаж американского корабля провел проверку судна без страны приписки и обнаружил «груз оружия и современных ракетных комплектующих», передает «РИА Новости».

30 ноября сообщалось, что в британском порту Портленд задержали нигерийское судно Jireh с крымчанами на борту.