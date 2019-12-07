СМИ сообщили о несогласованных вопросах на переговорах Медведева и Румаса

Переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева с белорусским коллегой Сергеем Румасом прошли плодотворно, однако остались вопросы, которые не удалось согласовать. Об этом 7 декабря сообщил «РИА Новости» источник в одной из делегаций.

Встреча, прошедшая в пятницу 6 декабря, была посвящена согласованию дорожных карт по интеграции. На следующий день обсуждения продолжились на уровне президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сам Румас в пятницу заявил, что в интеграционных переговорах с Россией осталось 16 несогласованных вопросов.

7 декабря во время переговоров с Путиным Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции Белоруссии и России необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.