Прямой эфир

СМИ сообщили о несогласованных вопросах на переговорах Медведева и Румаса

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева с белорусским коллегой Сергеем Румасом прошли плодотворно, однако остались вопросы, которые не удалось согласовать. Об этом 7 декабря сообщил «РИА Новости» источник в одной из делегаций.

Встреча, прошедшая в пятницу 6 декабря, была посвящена согласованию дорожных карт по интеграции. На следующий день обсуждения продолжились на уровне президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сам Румас в пятницу заявил, что в интеграционных переговорах с Россией осталось 16 несогласованных вопросов.

7 декабря во время переговоров с Путиным Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции Белоруссии и России необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Лукашенко продолжили общение за обедом после переговоров
На переговорах Путина и Лукашенко внезапно выключился свет
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019