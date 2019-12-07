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Глава коммуны во Франции запретила жителям умирать в выходные

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Фото: Google street view
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Мэр французской коммуны Ла Грель с населением около 900 человек Изабель Дюжле выпустила указ, согласно которому местным жителям запрещается умирать в своих домах по выходным и в праздники. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV в субботу, 7 декабря.

Чиновница объяснила, что приняла такое решение в знак протеста против «катастрофической ситуации» в медицинской сфере, при которой в коммуне и соседних населенных пунктах крайне не хватает врачей. Она отметила, что этот абсурдный указ является ответом абсурдной системе.

Так, в начале месяца жителям коммуны потребовалось несколько часов, чтобы найти в Ла Грель врача, который мог бы приехать в дом престарелых к умершему человеку, чтобы зафиксировать факт смерти. Дюжле тогда назвала это проявлением неуважения к родственникам умерших.

«Когда смерть наступает ночью, я понимаю, что доктор приезжает только на следующее утро, но в середине дня — нет. Я считаю это неприемлемым по-человечески для семьи», — подчеркнула Изабель Дюжле. Ее слова приводит издание Le Progres. Дюжле добавила, что неоднократно говорила с французскими политиками о проблемах региона, однако безуспешно.

Ранее, 6 декабря, врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю жительницу Великобритании, сердце которой не билось 6,5 часа из-за переохлаждения. Туристка со своим мужем отдыхала в каталонских Пиренеях и гуляла в горах. С наступлением непогоды женщина потеряла сознание. По словам ее супруга, у туристки не было пульса, дыхания и признаков жизни. При помощи системы экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) врачи всё же смогли вернуть женщину к жизни.

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