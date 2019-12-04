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Время ожидания врача сократят в три раза в Рязанской области

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В рязанских поликлиниках планируют сократить время ожидания врача в три раза. Кроме того, сократится срок прохождения первого этапа диспансеризации.

Изменения станут возможны за счет формирования новой модели медицинской организации, которую создают по принципу «бережливого производства». Время оформления записи на прием к врачу должно сократиться в три раза в 2020 году. Об этом пишет РИА «7 новостей».

В программе участвуют 36 организаций первичного звена. Все они могут претендовать на финансирование из федерального бюджета.

Кроме того, по словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, все контракты по оснащению учреждений медицинским оборудованием заключены на 100%, в декабре работа по монтажу техники будет завершена.

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