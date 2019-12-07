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Один человек умер после наезда авто на пешеходов в Нижнем Новгороде

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Фото: МЧС РФ
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Один взрослый скончался после наезда автомобиля на пешеходов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

«По предварительной информации, угрозы жизни [детей] нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим», — отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

ДТП произошло в субботу, 7 декабря. Четыре автомобиля столкнулись друг с другом на регулируемом перекрестке, из-за чего один из них наехал на пешеходов. Изначально сообщалось о девяти пострадавших. Однако позднее появилась информация о том, что число раненых возросло до 13.

Известно, что в результате аварии пострадали 10 детей, которые шли группой в театр. В пресс-службе МВД по Нижегородской области уточнили, что подросткам от 15 до 16 лет.

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