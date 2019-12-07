СМИ сообщили о гибели четырех человек из-за взрыва в Мексике

По меньшей мере четыре человека погибли, еще десять получили ранения в результате взрыва в окрестностях мексиканского города Пуэбла. Об этом сообщило издание Sol de Mexico.

Все пострадавшие направлены в больницы Пуэбла. Отмечается, что число жертв может увеличиться.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв пиротехники или пороха. Полиция, пожарные и врачи работают на месте происшествия.

В 2016 году на рынке фейерверков в муниципалитете Тультепек прогремел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Тогда погибли более 40 человек.