Взрыв прогремел в центре Джакарты

Взрыв произошел утром во вторник, 3 декабря, в столице Индонезии Джакарте, в результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Уточняется, что хлопок прогремел приблизительно в 7:05 утра (3:05 мск) на территории Национального монумента независимости в центре города.

Вокруг этого парка расположены президентский дворец, верховный суд и несколько министерств, в том числе МВД. Среди пострадавших двое индонезийских военных, они были доставлены в больницу.

Правоохранители расследует обстоятельства инцидента.

28 ноября сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и 11 получили ранения при взрыве гранаты в провинции Восточный Мисамис на Филиппинах.