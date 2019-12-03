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Взрыв прогремел в центре Джакарты

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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Взрыв произошел утром во вторник, 3 декабря, в столице Индонезии Джакарте, в результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Уточняется, что хлопок прогремел приблизительно в 7:05 утра (3:05 мск) на территории Национального монумента независимости в центре города.

Вокруг этого парка расположены президентский дворец, верховный суд и несколько министерств, в том числе МВД. Среди пострадавших двое индонезийских военных, они были доставлены в больницу.

Правоохранители расследует обстоятельства инцидента.

28 ноября сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и 11 получили ранения при взрыве гранаты в провинции Восточный Мисамис на Филиппинах.

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