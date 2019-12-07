СК предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева

Следователи предъявили Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву обвинение в посягательстве на убийство начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката сына Полонкоева Шамиля Яндарбаева.

По данным следствия, Полонкоев предположительно является главарем совершившей нападение группировки.

Обвинения предъявлены по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и по ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»). По словам адвоката, вину фигуранты категорически отрицают.

В пятницу утром правоохранители задержали 25-летнего сына Хасана Полонкоева Закре, а также Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева. Следственный комитет намерен в субботу в первой половине дня выйти в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым и подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто. По его словам, это удалось сделать благодаря камерам наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток».

Собеседник «Известий» подтвердил версию о том, что преступление было совершено членами секты баталхаджинцев из села Экажево из-за кровной мести. Он также отметил, что сейчас задержаны четверо, кроме непосредственного исполнителя преступления, который, по мнению следствия, скрывается в Турции. Все подозреваемые связаны узами родства, они считали Эльджаркиева причастным к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно санкционировал его арест, ему заочно предъявлены обвинения в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Картоев объявлен в международный розыск.