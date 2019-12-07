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СК предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Следователи предъявили Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву обвинение в посягательстве на убийство начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката сына Полонкоева Шамиля Яндарбаева.

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По данным следствия, Полонкоев предположительно является главарем совершившей нападение группировки.

Обвинения предъявлены по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и по ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»). По словам адвоката, вину фигуранты категорически отрицают.

В пятницу утром правоохранители задержали 25-летнего сына Хасана Полонкоева Закре, а также Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева. Следственный комитет намерен в субботу в первой половине дня выйти в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым и подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто. По его словам, это удалось сделать благодаря камерам наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток».

Собеседник «Известий» подтвердил версию о том, что преступление было совершено членами секты баталхаджинцев из села Экажево из-за кровной мести. Он также отметил, что сейчас задержаны четверо, кроме непосредственного исполнителя преступления, который, по мнению следствия, скрывается в Турции. Все подозреваемые связаны узами родства, они считали Эльджаркиева причастным к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году.

6 ноября СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно санкционировал его арест, ему заочно предъявлены обвинения в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Картоев объявлен в международный розыск.

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