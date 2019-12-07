Лобода опубликовала фото с шестью пальцами на ноге

Певица Светлана Лобода разместила в Instagram обложку песни «Новый Рим» со свежего альбома Sold Out. На снимке она держит в руках свою ногу. Поклонники насчитали шесть пальцев на стопе исполнительницы.

При этом мнение фанатов разделились. Одни сочли, что лишний палец «появился» из-за ракурса фотографии. А другие уверены, что всему виной ошибка во время обработки снимка в фоторедакторе.

Сама певица пока оставила ситуацию со снимком без комментариев.

Ранее Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Видео под названием «Frau & Mann» было опубликовано 23 ноября.