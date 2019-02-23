Лобода заговорила по-украински на российской телепрограмме

Певица Светлана Лобода поделилась в своем Instagram видеороликом с российской телепрограммы «Голос.Дети», где она говорит на украинском.

На кадрах видно, как Лобода обсуждает выступление одного из участников с Пелагеей. Во время разговора она произносит фразу «Але це ж було дуже гарно» («Но это же было очень хорошо». — Ред.).

9 января сообщалось, что бывший депутат рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион заявила, что говорящих по-русски украинцев надо бить обувью по лицу. Она также призналась, что спорить о роли русского языка не собирается.