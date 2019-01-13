Прямой эфир

Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Светлана Лобода устроила скандал в столичном аэропорту Шереметьево. Артистке не понравилось, что ее никто не встретил, сообщает «Клопс».

По словам свидетелей инцидента, исполнительницу должны были забрать у паспортного контроля по прилете в Москву. Однако Лобода осталась в одиночестве и была вынуждена пешком идти до VIP-зала.

Издание публикует видео разговора. Закончился конфликт тем, что Лобода пообещала привлечь к разбирательству своих знакомых и ушла вместе со своим охранником.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе», — сказала Лобода.

17, 18 и 20 января в зале «Крокус Сити Холл» должны состояться концерты Лободы, которые были перенесены с октября из-за ее болезни — певица перенесла операцию по удалению камня из почки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лобода вновь попала в больницу
Лобода отменила концерты из-за операции на почке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017