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Лобода вновь попала в больницу

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Украинская певица Светлана Лобода вновь попала в больницу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram во вторник, 20 ноября. 

По словам артистки, ее утро началось в Боткинской больнице, а соседкой по палате оказалась Анита Цой. По какой именно причине Лобода попала в медучреждение, она не уточнила. 

«Потихоньку организм восстанавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов», — написала артистка.

Она добавила, что совсем скоро отправится в тур по Уралу и готовит для своих поклонников «новый блокбастер». 

Ранее сообщалось, что Лобода попала в больницу в конце октября. Ей сделали операцию на почке. Из-за этого обстоятельства артистка перенесла три своих московских концерта с октября на январь

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