Украинская певица Светлана Лобода вновь попала в больницу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram во вторник, 20 ноября.

По словам артистки, ее утро началось в Боткинской больнице, а соседкой по палате оказалась Анита Цой. По какой именно причине Лобода попала в медучреждение, она не уточнила.

«Потихоньку организм восстанавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов», — написала артистка.

Она добавила, что совсем скоро отправится в тур по Уралу и готовит для своих поклонников «новый блокбастер».

Ранее сообщалось, что Лобода попала в больницу в конце октября. Ей сделали операцию на почке. Из-за этого обстоятельства артистка перенесла три своих московских концерта с октября на январь.