Лобода появилась в клипе фронтмена Rammstein

Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Видео под названием «Frau & Mann» было опубликовано в пятницу, 23 ноября, на официальном канале группы Lindemann в YouTube.

В клипе также снялись сам Линдеманн, второй участник дуэта, шведский музыкант Петер Тэгтгрен, и шведский актер Петер Стормаре.

По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвал начальник, которого сыграл Линдеманн. Он попытался изнасиловать девушку в своем кабинете, однако она разбила ему голову пепельницей.

Затем они встречаются за праздничным столом, отмечая возвращение из космоса мужа героини Лободы, которого сыграл Тэгтгрен.

Режиссером клипа указан россиянин Сергей Минадзе.

Ранее, 22 ноября, новое видео анонсировал Тэгтгрэн, опубликовавший в Instagram изображение-тизер клипа.

СМИ регулярно пишут о романе Линдеманна с Лободой, однако ни он сам, ни певица не подтверждали эту информацию.