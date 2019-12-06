Надзирателей в США отстранили от работы за нацистские приветствия

В США нескольких сотрудников исправительных учреждений Западной Вирджинии отстранили от работы за фотографию, на которой они запечатлены со вскинутыми в нацистском приветствии руками, а на заднем плане присутствует надпись «Хайль». Об этом 6 декабря пишет портал Vice News.

Портал уточняет, что снимок был сделан во время тренинга: надзиратели позируют на нем в официальной форме, выстроившись в три ряда на фоне нацистской надписи «Хайль Берд!». Уточняется, что Берд — фамилия директора учебного класса.

По словам губернатора штата Джима Джастиса, он был крайне возмущен снимком и пообещал не допустить подобного поведения среди сотрудников исправительных учреждений. Он распорядился отстранить тех людей, которых удалось узнать на фото.

В канцелярию губернатора снимок попал уже со скрытыми в фоторедакторе лицами надзирателей, поэтому для установки личности находящихся в кадре людей потребовалось расследование, уточняет телеканал «360». Департамент по военным вопросам и общественной безопасности уже распорядился уничтожить все печатные копии снимка.

В конце ноября сообщалось, что знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports.