Lada Granta поступит на службу в Росгвардию

В России сертифицировали специальные версии седана Lada Granta, которые будут использоваться в Росгвардии и военной полиции. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.

В документе говорится, что автомобили получат бензиновые двигатели мощностью 87 л.с., 97 л.с. и 106 л.с. Коробок передач предусмотрено две: механическая и автомат.

В базовое оснащение спецверсии Lada Granta войдут подушка безопасности водителя, система вызова экстренных оперативных служб, светоакустическая панель на крыше, система видеонаблюдения, радиостанция.

Дополнительно автомобиль можно оборудовать подушкой безопасности переднего пассажира, аудиосистемой, навигацией, бортовым компьютером, устройством ограничения максимальной скорости, системой дистанционного запуска двигателя, функцией контроля устойчивости и круиз-контролем.

25 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи модели Lada Vesta с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. и вариатором.