В России наладят выпуск нового кроссовера Kia Mohave

На российском рынке появится кроссовер Kia Mohave нового поколения. Это следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

Судя по документу, автомобиль получит трехлитровый турбодизельный двигатель мощностью 250 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Длина кроссовера составляет 4880 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1765 мм. Колесная база достигает 2895 мм.

В базовое оснащение автомобиля войдут электрообогрев наружных зеркал, климат-контроль, подушки безопасности, очистители фар, система мониторинга давления воздуха в шинах.

Новый Kia Mohave для российского рынка будет выпускаться на заводе «Автотор» в Калининграде.

4 декабря сообщалось, что Kia в 2020 году представит в России новые модели автомобилей.