Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор

В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментировать решение суда он не стал.

«Нет, не могу. Мы видели разные дискуссии на этот счет, разные личные точки зрения. Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склонны к тому, чтобы что-то преувеличивать», — сказал Песков в пятницу, 6 декабря.

Также он отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину докладывали о ситуации.

«Ведь по следам московских событий, там же речь идет о нескольких делах. Конечно, президент не имеет возможности вникать в детали каждого из этих дел», — отметил представитель Кремля.

Также Песков воздержался от ответа на вопрос о том, как может восприниматься в обществе три года условно в качестве приговора за экстремизм.

Ранее в этот же день Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в роликах, опубликованных на YouTube, передает RT. Также ему запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в Сети.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, уточняет НСН.

Жукова арестовали 2 августа. Изначально, по версии следствия, он координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. В дальнейшем преследование по этому делу было прекращено. Жукову предъявили новые обвинения — в призывах к экстремизму в роликах на YouTube.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.