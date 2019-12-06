Специалисты рассказали о правилах подкармливания животных в парках

Начальник экоцентра ГПБУ «Мосприрода» Светлана Подвинцева рассказала, как правильно кормить обитателей московских парков. По ее словам, не стоит подкармливать животных с рук, а также пытаться их погладить, потому что они, защищаясь, могут укусить.

Подвинцева отметила, что часть млекопитающих в парках Москвы впадает в спячку, чтобы пережить зиму, однако у большей части животных такой необходимости нет. Чаще всего звери способны самостоятельно добыть себе пропитание, однако бывают случаи, когда помощь человека необходима.

«Когда снежный покров становится глубоким и добывать пищу становится сложнее. В такой ситуации помощь человека пригодится зайцам русакам и белякам, в большом количестве обитающим в природных парках столицы», — приводит слова Подвинцевой «РИА Новости» в пятницу, 6 декабря.

Также специалист рассказала, чем следует кормить животных. Так, зайцам подойдут сухое сено, овес с небольшим количеством резаной моркови, яблоки и листья капусты. Белок следует подкармливать орехами и желудями.

В ноябре специалисты рассказали, как правильно кормить птиц, чтобы не навредить им. Так, подкармливать пернатых нужно высококалорийными продуктами: семенами подсолнечника, чищеным арахисом, лесными и грецкими орехами. Также в кормушку можно положить несоленое и неперченое сало, кусочки пресного сыра и творога.