Шпицы снова стали любимой породой россиян

В 2019 году самой популярной в России породой собак оказался немецкий шпиц. Такие данные привели в Российской кинологической федерации.

Причиной распространения этой породы, вероятно, стал высокий спрос на собак-компаньонов и маленькие размеры — таких животных удобно держать в городской квартире, пишет агентство городских новостей «Москва».

В тройку лидеров также вошли сибирских хаски и йоркширский терьер. В десятке оказались акита-ину, среднеазиатская и немецкая овчарки, такса, сиба-ину, американский стаффордширский терьер, тибетский мастиф.

Год назад шпицы также оказались самой любимой породой россиян. Второе место тогда заняли йоркширские терьеры, третье — чихуахуа. В десятку вошли немецкие овчарки, лабрадоры, среднеазиатские овчарки, сибирские хаски, джек-рассел-терьеры, мопсы и французские бульдоги.