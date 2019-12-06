Сергей Шнуров станет лицом китайского культурного фестиваля в России

Музыкант Сергей Шнуров станет лицом молодежного международного фестиваля искусств «Кубок Цзиньно» в России. Об этом 6 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя российской делегации в Российско-китайском комитете дружбы, мира и развития Бориса Титова.

По его словам, комитет намерен поддерживать развитие фестиваля, чтобы он стал «большим событием в российско-китайских отношениях».

«С российской стороны мы также поддержали тем, что лицом фестиваля-конкурса будет Сергей Шнуров. Он вошел в наш совет по культуре комитета и будет таким новым лицом этого старого фестиваля», — добавил Титов.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития — межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году после визита президента России Бориса Ельцина в Китай.